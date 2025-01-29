Чому зустріч Путіна з Трампом є великою перемогою для РФ: Портников пояснив

Журналіст пояснив, що раніше для американської адміністрації ізоляція Росії від Заходу була вагомим інструментом тиску.
Майбутня зустріч диктатора Путіна з новим президентом США Дональдом Трампом буде перемогою Кремля.
Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Я не вважаю, що Путін змінив позицію, коли він погодився на зустріч з президентом США. Путін ніколи не відмовлявся від зустрічі з президентом США. Це попередній президент США Джо Байден відмовився від будь-яких контактів з Путіним після великого нападу Росії на Україну", – каже журналіст.
Портников нагадав, що до повномасштбного вторгнення Байден кілька разів мав контакт з Путіним і переконував його не робити цю помилку. А Путін цими попередженнями знехтував. Після цього було ухвалене рішення на найвищому рівні в Білому домі, що всі високі контакти між президентами та іншими високопоставленими чиновниками припиняються доти, доки Росія не припинить свої агресивні дії проти України.
"Так що готовність нового американського президента зустрічатися з Путіним, коли війна триває, – це не зміна позиції, а безумовна дипломатична перемога Кремля. Тому що Москва таким чином демонструє, що спроби ізоляції РФ у зв'язку з вторгненням до України зазнали фіаско", – каже журналіст.
Він зауважив, що Росії і так вдалося утримати свої дипломатичні позиції на рівні контактів з країнами Глобального Півдня. Наприклад, зовсім нещодавно Путін приймав у Казані лідерів держав-членів БРІКС.
"Зараз ми бачимо, що інші керівники, які дотримуються політики нейтралітету, продовжують з ним контактувати, як у рамках БРІКС, так і поза нею. Але, звісно, Путіну не вистачає контактів з західними лідерами. Тому він так болісно ставився до того, що немає російсько-американських самітів", – зазначає Портников.
Журналіст пояснив, що для американської адміністрації ізоляція Росії від Заходу була вагомим інструментом тиску. Натомість Дональд Трамп вважає, що це – не інструмент тиску.
"Але Путін не видається людиною, яка змінила позицію. Путін видається людиною, яка отримала важливу дипломатичну перемогу. І він навіть не ініціює зустріч. Він вважає, що Трамп публічно попросив його про зустріч", – підсумував Віталій Портников.
Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін готуються до телефонної розмови, яка, ймовірно, передуватиме очній зустрічі.
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