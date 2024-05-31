"Чорна бухгалтерія" та мовчання порнозірки: Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами звинувачення

Суд присяжних Мангеттена визнав колишнього американського президента Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо "чорної бухгалтерії" в Нью-Йорку.

Про це пише Укрінформ.

У США рішення суду ухвалюється консенсусом, тобто всі 12 присяжних мали висловитися одноголосно щодо кожного з 34 пунктів обвинувачення проти Трампа.

Експрезидента звинувачують у фальсифікації ділової звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці за кілька тижнів до виборів 2016 року.

Прокурори стверджують, що Трамп наказав своїй команді докласти всіх зусиль, аби не допустити негативних публікацій про нього. Саме з цією метою було виплачено 130 тис. доларів порноактрисі, з якою він нібито мав сексуальний контакт за десять років до того.

Суд протягом місяця заслухав 22 свідків. Серед них колишній видавець таблоїда National Enquirer Девід Пекер, який викуповував негативні історії про Трампа з метою їх приховування, порноактриса Стормі Деніелс, яка виклала перед присяжними непристойні деталі сексуального контакту з експрезидентом, та колишній його адвокат Майкл Коен, через якого здійснювалася оплата.

Коен раніше визнав себе винним у незаконному фінансуванні виборчої кампанії Трампа та інших пов’язаних звинуваченнях.

Він підтвердив, що 11 рахунків-фактур, які він надав Трампу були фальшивими, зокрема, гроші були оформлені як судові витрати.

Коен також розповів про змову з метою впливу на вибори та виплату Деніелс грошей за її мовчання та про інші подібні угоди, якими він опікувався.

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Зауважимо, що якщо присяжні визнають Трампа винним, він стане першим президентом США, засудженим за злочин, і першим злочинцем, якого велика політична сила – Республіканська партія – планує висунути кандидатом.

У разі визнання його винним суддя на окремому судовому засіданні має визначити міру покарання засудженому.

Додамо, що Суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

Нагадаємо, суддя у кримінальному процесі проти Дональда Трампа за підкуп порнозірки оштрафував його на 1000 доларів за неповагу до суду.

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