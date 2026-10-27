"Чорна каса Путіна" і дизель для США: NYT дізналася, з кого Трамп може зняти санкції

Підсанкційний фонд Путіна виторговує собі порятунок через дизельну угоду зі США / © Колаж ТСН.ua

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Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість зняття санкцій з Російського фонду прямих інвестицій — державної структури, яка вкладає кошти в російські компанії та спільні проєкти з іноземними інвесторами. Фонд очолює Кирило Дмитрієв, економічний представник Володимира Путіна, який бере участь у переговорах із Вашингтоном щодо економічних домовленостей.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американського посадовця та співрозмовників, обізнаних з перебігом переговорів.

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Чому США можуть зняти санкції з фонду Путіна

Російський фонд прямих інвестицій потрапив під американські санкції невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року. Тодішня адміністрація Джо Байдена назвала його «чорною касою» Путіна та одним із механізмів, за допомогою яких Кремль поширює свій вплив за кордоном.

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Тепер Вашингтон розглядає заявку фонду на скасування обмежень у межах ширших переговорів із Москвою. Американський посадовець підтвердив виданню, що адміністрація вивчає це питання за встановленою процедурою, пояснюючи зусилля прагненням покращити відносини з РФ і сприяти закінченню війни.

Водночас рішення про остаточне скасування санкцій наразі не ухвалено. За інформацією співрозмовників видання, фонд має довести, що обставини, через які проти нього запровадили обмеження, більше не існують.

Як фонд бере участь в угоді про російський дизель

Кирило Дмитрієв став одним із головних представників Кремля на переговорах з американською адміністрацією. Нині його фонд допомагає організовувати постачання російського дизельного пального до США, зокрема сприяє проведенню платежів і вирішенню фінансових питань.

Російська сторона стверджує, що саме американське Міністерство фінансів попросило фонд долучитися до реалізації домовленості про дизель. Утім, за даними The New York Times, фонд водночас просив скасувати санкції безпосередньо проти себе.

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Після оголошення домовленості Дональда Трампа з Путіним 9 жовтня Міністерство фінансів США тимчасово дозволило операції з російським дизельним пальним, завантаженим на танкери у визначений період. Цей дозвіл дав змогу організовувати постачання, однак не означав автоматичного скасування всіх санкцій проти фонду.

За інформацією російських посадовців, цього місяця три танкери з російським дизелем вирушили до США. Віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявляв, що постачання відбуваються за значної підтримки фонду Дмитрієва. Водночас співрозмовники американського видання зазначили, що на момент підготовки матеріалу американські покупці ще не оплатили це пальне.

Чому можливе скасування санкцій викликає питання

Розгляд заявки фонду відбувається на тлі ширшої стратегії Трампа: американська адміністрація сподівається, що економічні домовленості з Росією допоможуть налагодити відносини з Москвою та створити умови для завершення війни проти України.

Однак критики такого підходу вважають, що Кремль отримує економічні переваги, не демонструючи готовності відмовитися від своїх вимог щодо України. Колишній посадовець Ради національної безпеки США Ерік Грін заявив, що скасування обмежень проти фонду стане сильним сигналом про готовність Вашингтона відступати від попередньої позиції — зберігати економічний тиск на Росію до врегулювання війни.

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Сам Дмитрієв публічно називав дизельну домовленість одним із прикладів того, як економічна співпраця між США та РФ може відновлюватися попри санкції. Він також виступав проти законодавчих обмежень, які, на його думку, перешкоджають спільним російсько-американським проєктам.

Окреме занепокоєння викликає те, що фонд не лише пропонує допомогу в реалізації угоди про дизель, а й одночасно домагається полегшення власного санкційного режиму. Це може створити для Росії додатковий економічний простір без попередніх поступок у питанні завершення війни.

Дизельна угода США та Росії — як розвивається історія

27 жовтня стало відомо, що три танкери з російським дизелем прямують до США, перевозячи загалом приблизно 140 тисяч тонн пального. Це стало першим практичним кроком після домовленості Трампа та Путіна про постачання російського дизеля на американський ринок. Одне з суден перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та Канади.

Росія також почала відновлювати експорт дизельного пального до інших країн після скасування власних обмежень на його вивезення. Перші партії вирушили до Туреччини та Бразилії, що дало Москві змогу повертатися до звичних ринків збуту. Таким чином, угода з Трампом розширила можливості експорту російського дизеля ще до того, як стали зрозумілими її довгострокові наслідки для цін на пальне.

На цьому тлі зберігається питання, чи допоможуть економічні поступки Кремлю наблизити закінчення війни. Санкційні послаблення та відновлення закупівель російського пального можуть принести Москві додаткові доходи, однак конкретних ознак відмови Росії від територіальних вимог щодо України немає. Путін не поспішає завершувати війну, тим часом Вашингтон продовжує розглядати економічні домовленості як один із можливих інструментів дипломатичного впливу.

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