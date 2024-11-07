Чорний день для України?: як перемога Трампа може змінити перебіг війни з РФ

Дональд Трамп переміг на виборах у США. Деякі західні ЗМІ вже охрестили це "чорним днем для України" і перемогою Путіна.

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США може стати переломним моментом для України у війні проти російської агресії. Попри місяці сподівань на краще, реальність виявилася суворою для Києва.

Про це пише CNN.

Ілюзії розвіялися

Протягом місяців Україна та її союзники з НАТО намагалися знайти позитив у можливій перемозі Трампа. Розглядалися різні сценарії: від "жорсткого союзника" до "майстра угод", який зможе принести прийнятний мир. Проте це виявилося лише втішною ілюзією.

Трамп неодноразово заявляв, що "закінчить війну за 24 години", хоча й не пояснював як. Він критикував президента Зеленського, називаючи його "комівояжером", який отримує "100 мільярдів доларів за кожен візит до Конгресу".

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Перемога Трампа відбулася в чи не найскладніший момент для України. У жовтні українські сили зазнали безпрецедентних втрат позицій. Хоча втрата окремих сіл може здаватися незначною, в сукупності це створює стратегічну загрозу для всього східного фронту.

Росія вже розмістила свої сили на ключових висотах навколо українських військових центрів на Донбасі — поблизу Покровська, Курахового та Часового Яру. Це дає їй можливість посилити тиск взимку з метою витіснення українських сил з Донецької області.

Стратегія Путіна

Російський президент, схоже, розіграв свої карти, розраховуючи на перемогу Трампа. Путін сподівається на ізоляціоністські інстинкти Трампа та його недовіру до довгострокових альянсів Америки.

Водночас експерти зазначають, що росія також стикається з серйозними проблемами. Щоденні втрати сягають 1200 військових, що створює потенційну необхідність нової непопулярної мобілізації. Також у РФ можлива криза у виробництві броні та боєприпасів наступного року.

Моральний фактор

Найбільшою загрозою може стати падіння морального духу українських військ. Вже у грудні минулого року, коли Конгрес тимчасово призупинив військову допомогу, військові на передовій говорили про неможливість утримання позицій без американської підтримки.

Тепер ситуація може погіршитися: навіть якщо певна допомога продовжить надходити від Пентагону та європейських союзників, сама наявність ворожої адміністрації Трампа може підірвати бойовий дух.

Перемога Трампа також створює складнощі для президента Зеленського. Його успішна роль "продавця українського кейсу" може бути підірвана багажем першого терміну Трампа, коли він був втягнутий у скандал з розслідування щодо родини Байденів.

Небезпека "швидкого миру"

Експерти застерігають від ілюзій щодо можливої мирної угоди. Досвід Сирії 2013 року та України 2015 року показує, що Москва використовує переговори для виграшу часу та досягнення військових цілей.

Путін потребує війни для утримання влади. Його максималістська поведінка щодо сусідів (заворушення в Грузії та Молдові) свідчить про небажання відмовлятися від регіональних амбіцій.

Найнебезпечнішим може стати новий наратив адміністрації Трампа: "не треба боятися Росії, бо вона не несе великої загрози". Це може стати найбільшою перемогою Путіна і найболючішою поразкою Заходу, перекресливши уроки двох років війни, які показали реальну небезпеку російської агресії.

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