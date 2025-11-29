ТСН у соціальних мережах

Політика
604
Чорновол запропонувала Єрмаку, який зібрався на фронт, місце у своєму взводі

За її словами, зараз не вистачає бійців, тому вона всерйоз, без іронії та сарказму, запрошує Єрмака до свого підрозділу.

Віра Хмельницька
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

Колишня нардепка, а нині військовослужбовиця ЗСУ Тетяна Чорновол, заявила про готовність взяти колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака до свого підрозділу.

Вона зазначила у себе у Facebook, якщо він справді хоче на фронт — може почати життя «звичайного бійця без минулого».

«Готова взяти Єрмака у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші. Я бережу своїх, поважаю, кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями і нашою бойовою робото, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики. Тому якщо Єрмак, справді хоче на фронт і справді воювати, візьму до себе», — зазначила вона.

З її слів, «Андрій Єрмак буде звичайним бійцем без минулого. Зможе опинитися, ніби в іншому житті, як в паралельній реальності».

Що передувало

За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт.

Про це він сказав у коментарі The New York Post.

Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт.

Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.

604
