Чотири кроки до миру: Сибіга назвав умови завершення війни

Голова МЗС Україн Андрій Сибіга / © Associated Press

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У Міністерстві закордонних справ України назвали чотири ключові елементи для завершення війни і сталого миру в країні.

Їх озвучив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Що потрібно для миру в Україні

Українське дипломатичне відомство вважає, що для миру потрібно:

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Юридично зобов’язуючі двосторонні гарантії безпеки від США;

Військова присутність партнерів на території України (так звані «boots on the ground») за американської підтримки;

Членство України в ЄС як елемент гарантій безпеки;

Посилення української армії та пакет підтримки для стримування подальшої агресії.

На думку Сибіги, українська пропозиція є «реалістичною та здійсненною» для Путіна.

«Українська пропозиція для Путіна щодо завершення війни є реалістичною та здійсненною. Це шанс для його режиму уникнути колапсу», — сказав міністр.

Він підкреслив, що російський диктатор Путін повинен визнати, що ніколи не досягне своїх цілей в Україні на полі бою.

Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини:

Нагадаємо, Китай раптом закликав Київ і Москву негайно припинити бойові дії і повернутися за стіл переговорів. Таку заяву заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей під час засідання Радбезу. За його словами, на цьому наполягає лідер Сі Цзіньпіна.

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