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Чотири лідери ЄС хочуть поговорити з Трампом перед його дзвінком Путіну — Мерц
Мерц повідомив, що разом із лідерами ЄС планує переговорити з Трампом перед його контактом із Путіним.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що разом із лідерами Великої Британії, Франції та Польщі має намір провести спільні консультації з Дональдом Трампом перед його телефонною розмовою з Володимиром Путіним, запланованою на понеділок.
Про це Мерц повідомив журналістам Reuters у неділю, перебуваючи у Ватикані на інавгураційній месі Папи Лева XIV.
За його словами, це питання він обговорив із державним секретарем США Марко Рубіо, а також провів окрему розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
“Я говорив з Марко Рубіо, зокрема про завтрашній дзвінок. Ми домовилися, що знову поговоримо з чотирма лідерами держав та президентом США у рамках підготовки до цієї розмови (з Путіним)”, — сказав Мерц.
Раніше Фрідріх Мерц заявив що прагне провести окрему розмову з Дональдом Трампом напередодні його запланованого дзвінка до президента Росії Володимира Путіна.