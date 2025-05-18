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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чотири лідери ЄС хочуть поговорити з Трампом перед його дзвінком Путіну — Мерц

Мерц повідомив, що разом із лідерами ЄС планує переговорити з Трампом перед його контактом із Путіним.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Зеленський, Стармер, Макрон, Мерц і Туск розмовляють телефоном з Дональдом Трампом в Албанії

Зеленський, Стармер, Макрон, Мерц і Туск розмовляють телефоном з Дональдом Трампом в Албанії. / © Telegram / Андрій Єрмак

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що разом із лідерами Великої Британії, Франції та Польщі має намір провести спільні консультації з Дональдом Трампом перед його телефонною розмовою з Володимиром Путіним, запланованою на понеділок.

Про це Мерц повідомив журналістам Reuters у неділю, перебуваючи у Ватикані на інавгураційній месі Папи Лева XIV.

За його словами, це питання він обговорив із державним секретарем США Марко Рубіо, а також провів окрему розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

“Я говорив з Марко Рубіо, зокрема про завтрашній дзвінок. Ми домовилися, що знову поговоримо з чотирма лідерами держав та президентом США у рамках підготовки до цієї розмови (з Путіним)”, — сказав Мерц.

Раніше Фрідріх Мерц заявив що прагне провести окрему розмову з Дональдом Трампом напередодні його запланованого дзвінка до президента Росії Володимира Путіна.

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