Чотири рівні гарантій безпеки: в ОПУ розповіли про іноземний контингент та роль США

Заступник очільника ОПУ Ігор Жовква

Офіційний Київ спільно із західними союзниками розробив чотириступеневу систему гарантій безпеки. Вона включає потужні Збройні сили, створення так званої «коаліції охочих» для безпосереднього захисту, нарощування спільного виробництва зброї та фінальний акорд — повноправне членство в Європейському Союзі. Вже зараз Велика Британія та Франція підписали декларації про наміри щодо розміщення своїх сил.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Як працюватиме «Коаліція охочих»

За словами дипломата, ідея президента Франції Еммануеля Макрона, яка два роки тому викликала скепсис, сьогодні перетворилася на реальний робочий механізм. «Коаліція охочих» провела вже 13 засідань під співголовуванням Парижа та Лондона.

Ключовим документом стала Паризька декларація, де вперше на папері зафіксовано систему гарантій. Важливим елементом цієї конструкції є роль Сполучених Штатів. Хоча Вашингтон прямо не входить до коаліції європейських країн, він забезпечує так званий «бекстоп» — страхувальну гарантію.

«У Паризькій декларації вперше покладена на папір система з гарантіями безпеки. Там є пʼять елементів. І, що дуже важливо, там згадується про “бекстоп“ з боку США», — зазначив Ігор Жовква.

Що означає «іноземний контингент»

В Офісі президента пояснюють, що участь іноземних партнерів не обов’язково означає лише піхоту в окопах. Поняття контингенту значно ширше і гнучкіше. Кожна країна-учасниця «коаліції охочих» обирає свій формат допомоги, залежно від можливостей та політичної волі.

Це може бути надання супутникового зв’язку, логістична підтримка, фінансування оборонних потреб або постачання нелетального обладнання. Проте основа — це готовність діяти.

«Це, до речі, не лише boots on the ground — контингенти, підрозділи. Це може бути логістичне забезпечення, система супутникового зв’язку, фінанси», — пояснив заступник глави ОП.

Найближчим часом, можливо вже цього місяця, відбудеться чергове засідання коаліції, де планують розширити коло країн, готових долучитися до фізичної присутності або забезпечення безпеки України.

Переговори з РФ і єдність ЄС

Також Ігор Жовква прокоментував дипломатичні маневри європейських партнерів, зокрема візит радника Макрона до Москви. Українська сторона була поінформована про цю поїздку, а президент Франції згодом особисто розповів Володимиру Зеленському про її результати.

Київ наполягає на тому, що позиція Євросоюзу має залишатися монолітною. Головна вимога України незмінна: за столом будь-яких потенційних переговорів з агресором, особливо на рівні лідерів, обов’язково мають бути присутні представники європейських держав, щоб не допустити кулуарних домовленостей за спиною Києва.

Нагадаємо, Брюссель розробляє революційний план, який може відкрити Україні двері до Євросоюзу значно раніше, ніж очікувалося — вже 2027 року. Для цього єврочиновники готові навіть змінити фундаментальні правила прийому нових членів.