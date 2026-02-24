- Дата публікації
"Чотири роки, як Путін бере Київ за три дні": Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення
Володимир Зеленський нагадав про шлях, який пройшли мільйони українців від 24 лютого 2022 року, та окреслив подальші цілі.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Він наголосив, що план президента РФ Володимира Путіна «взяти Київ за три дні» остаточно провалився.
Про це глава держави сказав у відеозверненні.
«Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І це багато говорить про наш спротив, про те, як бореться Україна весь цей час», — зазначив Зеленський.
За його словами, за цим стоять мільйони українців, їхня відвага, наполеглива праця, витримка та довгий шлях, який держава проходить від 24 лютого.
«Згадуючи початок вторгнення і дивлячись на сьогоднішній день, ми маємо повне право сказати: ми захистили незалежність, ми не програли державність, Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців, не переміг у цій війні», — наголосив президент.
Він зазначив, що Україні вдалося вистояти й зберегти державу, і надалі вона робитиме все можливе, щоб досягти миру та справедливості.
