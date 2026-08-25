«Чотири вершники» Кремля: Мельник в ООН зробив жорстке попередження росіянам щодо мобілізації

Андрій Мельник

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив на засіданні Ради Безпеки, приуроченому до Дня Незалежності України. У своїй промові дипломат жорстко розкритикував Кремль та окремо звернувся до громадян Росії.

Повну заяву представника України оприлюднили на сайті ООН.

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Мельник заявив, що Володимир Путін, розпочавши війну проти України, «випустив чотирьох вершників Апокаліпсису» — Завоювання, Війну, Голод і Смерть.

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“Путін не ініціював війну проти України, він розв'язав чотирьох вершників Апокаліпсису голод і загибель. Серед них багато хто вважав, що ці чотири вершники ставляться до біблійних пророцтв, але Путін їх розв'язав проти України і наслідки даються взнаки далеко за межами України”, – заявив Мельник.

За словами дипломата, наслідки російської агресії можуть зрештою вдарити не лише по самому Путіну та його режиму, а й по майбутньому Росії.

Мельник попередив про можливу мобілізацію

Окрему частину виступу український представник присвятив імовірній новій хвилі мобілізації в РФ.

Мельник заявив, що масштабні мобілізаційні заходи можуть розпочатися після чергових виборів до Держдуми. За його словами, російська влада може планувати відправити на війну проти України до 500 тисяч людей.

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Дипломат звернувся до росіян російською мовою та закликав їх не чекати повісток і залишати країну.

Він також іронічно зауважив, що з паливом для виїзду можуть виникнути труднощі, натякнувши на українські удари по російських нафтопереробних підприємствах.

Мельник наголосив, що війна, яку Кремль розв’язав проти України, дедалі сильніше впливає і на саму Росію та її громадян.

Нагадаємо, понад пів сотні країн ООН закликали країну-агресорку Росію погодитися на повне та негайне припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Країни ООН закликали Москву до всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні, а вторгнення Путіна назвали «кричущим порушенням Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права».

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