Чудес не буде: Залужний відверто про кордони 1991 року

Валерій Залужний / © Associated Press

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Посол України у Великій Британій, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року.

Про це Залужний сказав на форумі «Експорт безпеки: українська зброя у світі».

«Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще надіються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, що до України принесе мир, принесе кордони 1991 чи кордони 2022 року і після цього буде велике щастя в Україні. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій, він буде це робити», — сказав Залужний.

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На його думку, здатність Росії вести війну напряму залежить він наявності у неї ресурсів для ведення цієї війни. Ексголовком зауважив, що фактично від кінця 2023 року Кремль веде в Україні війну на виснаження. Тому Залужний вважає, що перемогти Росію можна лише у тому випадку, коли буде повне руйнування самої спроможності РФ вести цю війну.

Ексголовком відверто визнав, що Україні зіткнулася з великою нестачею людей на фронті і загрозливою економічною ситуацією.

«Ми можемо вести з вами говорити лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати», — підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, що у березні Залужний зробив заяву про свою участь у президентських виборах.

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