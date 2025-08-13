"Чудові люди": Трамп прокоментував заплановану зустріч із Зеленським та європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує взяти участь у відеозустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських держав напередодні переговорів з Путіним. Розмова має відбутись у середу, 13 серпня.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

«Незабаром говоритиму з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угоду було укладено», — йдеться у дописі Трампа.

Водночас Трамп розгнівався через публікації про «перемогу Путіна». Він назвав деякі ЗМІ «дуже нечесними» та звинуватив їх у розгортанні кампанії проти його зустрічі з кремлівським диктатором.

Втім з Білого дому надходять сигнали, що в разі провалу переговорів Трампа та Путіна на Алясці Вашингтон готовий продовжити забезпечувати Україну зброєю. Але постачання відбуватимуться через продаж озброєння країнам НАТО.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вирушив до Берліна, де має зустрітись з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, а після цього взяти участь у відеозустрічі з Трампом.