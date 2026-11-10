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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Чудові стосунки із Зеленським": Віткофф зробив заяву під час переговорів в Абу-Дабі

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про чудові стосунки з Володимиром Зеленським та українською переговорною командою під час зустрічі в Абу-Дабі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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"Чудові стосунки із Зеленським": Віткофф зробив заяву під час переговорів в Абу-Дабі

Стів Віткофф / © Getty Images

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф позитивно оцінив відносини з українським керівництвом і переговорною командою. За його словами, американська сторона має хороші контакти як із президентом Володимиром Зеленським, так і з представниками української делегації.

Про це Віткофф заявив під час переговорів в Абу-Дабі 10 листопада.

Він окремо звернувся до учасників української делегації та наголосив на позитивній взаємодії між сторонами.

«У нас чудові стосунки з тобою, Рустеме, з Давидом, з президентом Зеленським, з Кирилом, із Сергієм, з усією вашою командою», — сказав спецпредставник президента США.

Також Віткофф схвально відгукнувся про взаємодію з європейськими партнерами. Він зазначив, що американська сторона бачить реальний прогрес у відносинах і розраховує на подальшу конструктивну роботу.

За словами представника США, найближчі два дні переговорів мають бути присвячені цілеспрямованій роботі над досягненням результатів.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Переговори за участю представників України, РФ та США триватимуть 10-11 листопада. Українську делегацію представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Головними темами переговорів стали гарантії безпеки. Попри чутки у ЗМІ, джерела спростовують пропозиції США щодо корегування меж Донбасу.

Також стало відомо, що Росія залучила до переговорів людину, яку звинувачували у замаху на Буданова. Йдеться про керівника департаменту контррозвідувальних операцій (ДКРО) ФСБ РФ Дмитра Мінаєва.

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