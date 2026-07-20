Чутки про відставку Сирського: у Зеленського сказали, коли чекати на кадрові зміни

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин закликав не очікувати термінових кадрових рішень та призначень у ЗСУ вже сьогодні. Ця заява пролунала на тлі активного обговорення в медіа можливої заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це Литвин сказав журналістам.

Радник президента заявив, що не слід очікувати кадрових призначень уже сьогодні. Литвин також закликав із обережністю ставитися до інформації, яку поширюють анонімні телеграм-канали.

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Зауважимо, у ЗМІ активно обговорюють можливі зміни у військовому керівництві України. Зокрема, йдеться про можливу заміну Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський 20 липня проводить низку зустрічей із військовослужбовцями різного рівня. Зокрема, він уже порозмовляв із:

заступником начальника Генштабу Михайлом Драпатим,

керівником Об’єднаних Сил ЗСУ Володимиром Горбатюком,

командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким,

командиром корпусу «Хартія» Ігорем Оболєнським.

Нагадаємо, раніше 20 липня Генштаб спростував чутки у ЗМІ та соцмережах про ймовірну відставку Сирського. У заяві відомства наголошується, що він та Гнатов продовжують виконувати свої обов’язки, а звільнення з цих посад відбувається виключно на підставі Указу президента України. Раніше інформація про відставку чинного головкома поширювалася в анонімних телеграм-каналах без офіційних джерел.

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