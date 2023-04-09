Чужий елемент у путінській системі: Фейгін про подальшу долю ПВК “Вагнер” та Пригожина

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин небезпечний для путінського режиму, адже непідконтрольний силовим відомствам РФ і має політичні амбіції.

Про це заявив російський опозиційний журналіст та правозахисник Марк Фейгін, інформує FREEДОМ.

На його думку, Пригожин – чужий елемент у путінській системі, який має великі політичні амбіції.

"І проблема у самому Пригожині. Якби він був абсолютно залежним і поступливим, і не мав таких амбітних планів, там, напевно, можна було йому й надалі співіснувати. Але зараз очевидно, що він тягне на себе ковдру”, – зазначив Фейгін.

За словами журналіста, ПВК “Вагнер” отримала тавро терористичної організації. Це змушує Путіна задуматися, як прибрати її з поля зору. Саме тому Кремль "зливатиме" вагнерівців.

"Не навантажувати купою проблем, захищати Пригожина, рятувати його підрозділи, з’єднання, а витратити їх остаточно, їх не залишиться, а вони й так із цими м’ясними штурмами обнуляються. І потім сказати — ну, більше ПВК “Вагнер” не існує, бо немає особового складу, немає фінансування. А щодо Пригожина, то вже вирішувати за обставинами — чи до Африки відправити, чи прибрати взагалі”, – підсумував Фейгін.

Раніше у розвідці повідомили, що ПВК “Вагнер” зазнає нищівних втрат у битвах за Бахмут.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що найманці Пригожина фактично знищені як повноцінна бойова одиниця.

За інформацією Міноборони України, втрати ворога на певних ділянках фронту складають 1 до 10 на користь ЗСУ.

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