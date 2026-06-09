Чи блокуватиме Польща вступ України до ЄС: Туск назвав ключові умови Варшави

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Польща продовжить підтримувати Україну на її шляху до європейської інтеграції, попри нещодавні історичні розбіжності між двома державами. Проте ця довготривала підтримка обов’язково базуватиметься на чітких європейських правилах, які гарантуватимуть безпеку та пряму вигоду для самої Польщі.

Про ці умови заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск під час своєї пресконференції.

Історичний конфлікт та шлях до ЄС

Очільник уряду наголосив, що його країна не збирається торгувати підтримкою українських амбіцій чи блокувати переговорні кластери. Водночас він прокоментував кризу, що виникла після присвоєння одній з українських військових частин імені «Героїв УПА».

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«Я не маю такого враження, що наміром рішення президента Зеленського було вдарити по Польщі. Закидаю українській стороні брак чутливості та історичного розуму, брак емпатії та мислення про наші спільні інтереси», — зазначив політик.

Туск додав, що тривалий час переконував українського лідера поважати інтереси сусідів та будувати винятково рівноправні відносини. Він також наголосив, що подальший обмін ударами абсолютно не відповідає інтересам обох держав, тому Київ має взяти на себе відповідальність за вирішення ситуації.

«Ніхто не має права ігнорувати нашу чутливість. Я переконаний, що, можливо, занадто повільно, можливо, з опором, але це починає доходити до українців», — підкреслив прем’єр-міністр.

Європейські формати без участі Варшави

Під час спілкування з пресою політик також відреагував на нещодавню лондонську зустріч лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини щодо підтримки Києва. Оскільки Польщу на ці переговори не запросили, Туск мав тривалу розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, щоб прояснити ситуацію.

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«Я сказав, що з точки зору Польщі жодні домовленості, в яких Польща не бере участі, не будуть нами поважатися. Польща є абсолютно необхідною ланкою, щоб серйозно говорити про майбутнє України та регіону», — заявив голова польського уряду.

Невдоволення таким «вузьким» форматом висловила і прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, з якою Туск встиг поспілкуватися напередодні. Найближчим часом очікується організація ширшої зустрічі у форматі «п’ятірки», щоб об’єктивно врахувати позиції інших великих європейських партнерів.

Позиція щодо переговорів із Росією

Торкаючись теми можливих мирних ініціатив, очільник польського уряду висловив значну обережність щодо ідей швидкого діалогу з Путіним. Він категорично відкинув можливість того, що хтось у Європі гратиме роль арбітра між агресором та жертвою.

«Це має бути однозначно. У цій війні ми на боці України. Україна цю війну не може програти, Росія не може цю війну виграти», — резюмував Дональд Туск.

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Насамкінець прем’єр-міністр згадав про питання виплат компенсацій живим польським жертвам німецьких злочинів часів Другої світової війни. Він попередив Берлін, що відсутність швидкого фінансового рішення через внутрішні суперечки в їхній коаліції завдасть серйозного удару по репутації Німеччини.

Нагадаємо, ЄС розпочав підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

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