Чи блокує Італія гроші на зброю для України: що кажуть в уряді Мелоні

Італійський солдат / © Associated Press

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Італія не має наміру відмовлятися від підтримки України та не виступала проти виділення союзниками по НАТО Києву 70 млрд євро.

Про це повідомляють італійське видання ANSA з посиланням на урядові джерела.

Італійські урядові джерела заявили, що Рим не збирається відмовлятися від підтримки України та не виступав проти виділення Києву 70 млрд євро.

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За їхніми словами, спочатку Італія лише розглядала питання, чи варто включати цю суму до підсумкової декларації саміту. Однак це застереження, як стверджують у Римі, було знято ще кілька днів тому.

В уряді Італії наголошують, що мета союзників має полягати в тому, щоб посилити тиск на Росію та підштовхнути її до переговорів.

Раніше німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що Італія нібито чинить спротив фінансовим зобов’язанням союзників щодо постачання зброї Україні не лише на 2026, а й на 2027 рік.

Нагадаємо, раніше італійський міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що позиці Риму щодо допомоги Україні за програмою PURL не змінилася. З його слів, країна не планує приєднуватися до цієї ініціативи, яка передбачає закупівлю озброєння для України зі США через механізми НАТО.

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