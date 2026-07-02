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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
173
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Чи блокує Італія гроші на зброю для України: що кажуть в уряді Мелоні

У Римі заявили, що не збираються відмовлятися від військової підтримки Києва.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Італійський солдат

Італійський солдат / © Associated Press

Італія не має наміру відмовлятися від підтримки України та не виступала проти виділення союзниками по НАТО Києву 70 млрд євро.

Про це повідомляють італійське видання ANSA з посиланням на урядові джерела.

Італійські урядові джерела заявили, що Рим не збирається відмовлятися від підтримки України та не виступав проти виділення Києву 70 млрд євро.

За їхніми словами, спочатку Італія лише розглядала питання, чи варто включати цю суму до підсумкової декларації саміту. Однак це застереження, як стверджують у Римі, було знято ще кілька днів тому.

В уряді Італії наголошують, що мета союзників має полягати в тому, щоб посилити тиск на Росію та підштовхнути її до переговорів.

Раніше німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що Італія нібито чинить спротив фінансовим зобов’язанням союзників щодо постачання зброї Україні не лише на 2026, а й на 2027 рік.

Нагадаємо, раніше італійський міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що позиці Риму щодо допомоги Україні за програмою PURL не змінилася. З його слів, країна не планує приєднуватися до цієї ініціативи, яка передбачає закупівлю озброєння для України зі США через механізми НАТО.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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