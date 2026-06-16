Чи буде Абрамович посередником між Україною та РФ: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Російський бізнесмен Роман Абрамович у травні здійснив візит до Києва, під час якого президент України Володимир Зеленський передав через нього особисте послання для Володимира Путіна.

Про це пише «24 Канал».

Глава держави підкреслив, що Роман Абрамович на всі 100% зрозумів українську сторону та взяв на себе зобов’язання донести ці тези до керівництва у Кремлі. Проте реальні перспективи такого посередництва викликають скепсис через специфіку ухвалення рішень у Москві.

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«Річ не в тому, посередник він чи ні, я думаю, що він (Путін- ред.) просто використовує його. У нього є власне рішення, рішення в його голові», — наголосив Зеленський.

Від кого залежить доля переговорного процесу

Зеленський зазначив, що Абрамович може бути посередником, але це залежить від Путіна.

«Кожна країна має вирішити, хто представлятиме на технічному чи на рівні радників з нацбезпеки, хто їх представлятиме», — підсумував президент.

Зустріч Зеленського з Абрамовичем — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News офіційно підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович таємно приїжджав до Києва з кулуарною місією від Кремля.

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Сам бізнесмен не прокоментував факт переговорів.

Також, Зеленський повідомляв, що мільярди Романа Абрамовича можуть піти на українську ППО. Йдеться про 2,4 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу «Челсі».

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