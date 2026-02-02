Українська делегація вирушає до ОАЕ на переговори зі США та Росією: деталі від Умєрова / © Володимир Зеленський

Сьогодні українська делегація вирушає до Абу-Дабі, де 4–5 лютого заплановані двосторонні консультації зі Сполученими Штатами, а також чергова тристороння зустріч у форматі Україна–США–РФ.

Про це розповів голова української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

За його словами, переговори в Абу-Дабі складатимуться з двох частин. Перша частина — двостороння зустріч з американською стороною, яка буде представлена спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. На ній обговорюватимуться підписання гарантій безпеки та Prosperity Package (план післявоєнного відновлення України).

Далі буде тристороння зустріч, на якій буде «вагомо представлена» російська сторона, каже Умєров.

«У них буде мандат на обговорення військово-політичних питань. Після цього будемо доповідати президентові Зеленському — і в середу, і в четвер», — зазначив секретар РНБО.

Умєров пояснив, що так званий пакет добробуту або відновлення, який обговорюється зі США, складатиметься з кількох частин.

«Ми хочемо, щоб було зрозуміло, яку підтримку робитимме Європа, яку підтримку надаватимуть Сполучені Штати, де ми зможемо підписати це і коли. Наші команди вже працюють декілька місяців, і ми вже майже на завершальному етапі. Хочемо дізнатися або попросити нашу команду, щоб вони закінчили за декілька днів цей Prosperity Package, і ми домовилися підписати його найближчим часом», — додав секретар РНБО.

Енергетичне перемир’я і питання територій

На запитання, чи будуть на переговорах обговорювати енергетичне перемир’я та проблему територій, Умєров сказав, що «ми постійно торкаємося всіх речей, які потрібні нашому населенню».

Обмін полоненими

Умєров анонсував таке: «Найближчим часом ви почуєте вже певні результати. Це постійна робота, яка ведеться від 2022 року».

Нагадаємо, що 24 січня в ОАЕ завершилися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.

Спецпосланець президента США Трампа Стів Віткофф заявив, що на цих перемовинах було досягнуто значного прогресу.