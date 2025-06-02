Чи буде наступний раунд переговорів: Умєров озвучив умови

Міністр оборони України Рустем Умєров. / © ТСН.ua

Реклама

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що подальші переговори з російською стороною мають сенс лише за умови підготовки зустрічі лідерів двох країн.

Про це Умєров повідомив на брифінгу за підсумками других перемовин між Україною та Росією у Стамбулі.

“Ми вважаємо, що подальші зустрічі наших двох делегацій мають сенс тільки, якщо вони будуть готувати зустріч на найвищому рівні”, — заявив Умеров.

Реклама

За його словами, Київ очікує на відповідь Москви до 30–31 червня.

Очільник Міноборони наголосив, що Україна давно донесла до росіян свою позицію: війна має завершитися.

“І весь світ нас у цьому підтримує. Всім зрозуміло, які мають бути перші кроки — це припинення вогню і далі підготовка зустрічі лідерів двох країн”, — зазначив міністр.

Умеров підкреслив, що Україна відкрита до подальшої роботи, якщо Москва дійсно налаштована на завершення війни. В іншому випадку, каже він, світова спільнота має активізувати тиск на Росію.

Реклама

“Якщо росіяни серйозно ставляться до закінчення війни, то ми готові далі над цим працювати. Якщо ні — то міжнародні санкції мають бути нарешті запроваджені. Дякуємо всім, хто нас підтримує”, — резюмував Умеров.

Крім того, Рустем Умєров заявив, що українська сторона отримала від російської сторони “меморандум” і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки.