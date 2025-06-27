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Чи буде наступний раунд переговорів з РФ: заява Умєрова
Після завершення обговорень гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів.
Ініціатива переговорів щодо припинення вогню виникла ще на початку 2025 року. Вперше вона прозвучала від президента США Дональда Трампа в січні.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.
«Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню від самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави», — сказав міністр.
Він також нагадав, що переговори відбувалися в декілька етапів у різних країнах.
Перший раунд — у Джидді, Саудівська Аравія: українська делегація спільно з американськими партнерами обговорювала умови припинення вогню.
Другий етап — Ер-Ріяд: переговори з американською стороною, одночасно до обговорень дистанційно долучалася російська делегація. Українська сторона контактувала з російською через американців.
«Після понад 10 годин переговорів російська сторона не погодилася на компроміс. Єдиним узгодженим кроком тоді став мораторій на удари по енергетичних об’єктах. Наступні зустрічі відбувалися в Парижі та Лондоні, де Україна зберігала послідовну позицію і прагнула рухатися до домовленостей», — додав Умєров.
За даними міністра, після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу.
Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі відбулась зустріч делегацій України й Росії другого раунду мирних переговорів. Вони тривали всього годину, проте сторони встигли досягти певних домовленостей. Володимир Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі заявив, що очікує «звільнення ще більшої кількості військовополонених.
Пізніше Зеленський заявив, що переговори з Росією можуть продовжитися після завершення складного процесу обміну полоненими. Саме від нього залежить подальший діалог.