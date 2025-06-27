Чи буде наступний раунд переговорів з РФ: заява Умєрова

Рустем Умєров / © Associated Press

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Ініціатива переговорів щодо припинення вогню виникла ще на початку 2025 року. Вперше вона прозвучала від президента США Дональда Трампа в січні.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

«Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню від самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави», — сказав міністр.

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Він також нагадав, що переговори відбувалися в декілька етапів у різних країнах.

Перший раунд — у Джидді, Саудівська Аравія: українська делегація спільно з американськими партнерами обговорювала умови припинення вогню.

Другий етап — Ер-Ріяд: переговори з американською стороною, одночасно до обговорень дистанційно долучалася російська делегація. Українська сторона контактувала з російською через американців.

«Після понад 10 годин переговорів російська сторона не погодилася на компроміс. Єдиним узгодженим кроком тоді став мораторій на удари по енергетичних об’єктах. Наступні зустрічі відбувалися в Парижі та Лондоні, де Україна зберігала послідовну позицію і прагнула рухатися до домовленостей», — додав Умєров.

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За даними міністра, після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі відбулась зустріч делегацій України й Росії другого раунду мирних переговорів. Вони тривали всього годину, проте сторони встигли досягти певних домовленостей. Володимир Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі заявив, що очікує «звільнення ще більшої кількості військовополонених.

Пізніше Зеленський заявив, що переговори з Росією можуть продовжитися після завершення складного процесу обміну полоненими. Саме від нього залежить подальший діалог.