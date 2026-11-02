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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи буде нове перемир'я після операції в Олешках: що заявив Пєсков

Речник Кремля наголосив, що ця домовленість є винятковою.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Москва наразі не планує здійснювати нові гуманітарні операції за прикладом евакуації з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами представника Кремля, Москва вважає гуманітарну операцію в Олешках успішною та високо оцінює координацію всіх її учасників.

Водночас Пєсков наголосив, що конкретних ініціатив, аналогічних цій місії, на даний момент не існує.

«Планів та ініціатив, аналогічних цій гуманітарній операції, поки що немає, але в кожному випадку інтереси громадян будуть на чільному місці», — цитують його слова російські пропагандистські ЗМІ.

Евакуація з Олешків — що відомо

31 жовтня українці з Олешків перетнули білорусько-український кордон на Чернігівщині. Їх вивезли з окупованого росіянами міста. Спочатку їх везли автобусами до російської Анапи, звідти літаками — до Білорусі, а потім — автобусами до України.

Ця гуманітарна операція стала можливою завдяки тимчасовому припиненню вогню в районі Олешок. Вона зайняла майже добу.

Це була перша від початку війни спільна місія Росії та України. Український омбудсмен Дмитро Лубінець також запропонував зробити гуманітарні місії під координацією першої леді США Меланії Трамп регулярними.

Жодна зі сторін не повідомила про порушення після набрання чинності перемир’я.

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