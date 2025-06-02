Чи буде перемир’я: Умєров про результати переговорів у Стамбулі

Міністр оборони Рустем Умєров / © Associated Press

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На переговорах у Стамбуді Україна та Росія домовилися про обмін «всіх на всіх» тяжко поранених і тяжкохворих військовополонених.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на результатами зустрічі.

Обмін полоненими і репатріація тіл

Сторони домовилися про обмін усіх молодих солдатів віком від 18 до 25 років, а також повернення загиблих у форматі «6000 на 6000».

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«Що стосується обмін військовополонених, ми домовилися міняти всіх на всіх, особливо тяжкопоранених і тяжкохворих. Друга категорія — це молоді солдати, теж всіх на всіх. Так само ми обмінюємося з тілами полеглих солдатів», — розповів Умєров.

Повернення депортований дітей

Крім того, українська сторона надала російській делегації список дітей, депортованих до Росії, який включає кілька сотень дітей.

«Особливо, якщо діти з цього списку будуть повернені з боку Росії, це буде хорошим індикатором, що вони готові до цього теж. Ми так само вважаємо, що всі ключові питання можуть бути вирішені тільки на найвищому рівні, маються на увазі під час зустрічі президентів. І, можливо, із залученням лідерів інших країн, наприклад, президента Сполучених Штатів», — додав міністр.

Чи буде припинення вогню

Водночас, РФ відмовилися від ідеї негайного припинення вогню.

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«Припинити вбивство прямо зараз. Припинення вогню без будь-яких умов на землі, в повітрі і на морі. Хоча б на 30 днів… Пару днів тому ми поділилися цим документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді, включеної сьогоднішнім. Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони сказали, що їм потрібно щонайменше тижнень, щоб оглянути наш документ і надіслати будь-яку відповідь», — каже міністр оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Стамбулі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ДОМОВЛЕНІСТЬ ПО ТРЬОХ ПУНКТАХ! УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ОЗВУЧИЛА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕМОВИН З РОСІЄЮ

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