Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
1 хв

Чи буде продовження мирних перемовин у Стамбулі: деталі розмови Фідана і Лаврова

Глава МЗС Туреччини підтвердив готовність Анкари і надалі виступати посередником у мирному діалозі між Києвом та Москвою.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Переговори у Туреччині

Переговори України і Росії у Стамбулі / Архівне фото / © Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Головною темою обговорення став поточний стан мирних переговорів між українською та російською сторонами.

Про це повідомляє турецька газета Yeni Şafak.

За даними дипломатичних джерел, телефонна розмова відбулася у четвер, 7 серпня. Міністри закордонних справ обговорили останні зміни в переговорному процесі, що спрямований на врегулювання війни.

Видання зазначає, що під час діалогу Хакан Фідан вкотре наголосив на важливості продовження діалогу між сторонами. Очільник МЗС Туреччини також висловив готовність Анкари знову виступити в ролі посередника, аби сприяти відновленню мирних перемовин.

Нагадаємо, ВВС вважає, що переговори Трампа та Путіна навряд чи призведуть до швидкого завершення війни в Україні. Ба більше, є побоювання, що ця зустріч стане пасткою для Трампа і може призвести до того, що президент США поступиться вимогам Кремля.

