Чи буде продовжено "великоднє перемир’я": що відомо про реакцію Кремля

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © МЗС України

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Після оголошення Путіним 30-годинного припинення вогню з нагоди Великодня, Україна запропонувала продовжити перемир’я на 30 днів. Але Москва досі мовчить.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соціальній мережі X.

«Щодо так званого “великоднього перемир’я“, то ми досі не почули відповіді Москви на нашу пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів», — повідомив Сибіга.

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За його словами, попри дещо зменшену бойову активність у суботу та неділю, росіяни продовжують атакувати українські позиції.

«Україна реагує належним чином і відповідально, і ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається», — зазначив міністр.

Він підкреслив, що наразі головне, як Кремль відповість на пропозицію України щодо продовження режиму припинення вогню після опівночі.

«Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі й не почули. Дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню. Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями», — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський президент не віддавав наказів щодо продовження так званого «великоднього перемир’я».