Чи буде "прорив" у переговорах між Україною та РФ: у Туреччині прогнозують важливі зміни

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прогнозує, що ситуація у війні Росії проти України може дійти до переговірного «прориву» вже за кілька місяців. Він наголосив, що міжнародна спільнота, включно зі США та Туреччиною, активно працює над пошуком мирного рішення, хоча наразі обидві сторони тільки посилюють бойові дії.

Про це Хакан Фідан заявив в ефірі турецького телеканалу TRT Haber.

Переговори після контактів Трампа і Путіна

За словами Фідана, надзвичайно важливі теми обговорювалися під час нещодавньої зустрічі експрезидента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна на Алясці.

«Російська сторона відкрито повідомила пану Трампу свої умови припинення вогню у ще більш чіткому, витонченому вигляді,» — сказав Фідан.

Далі, як зазначив міністр, Трамп обговорив ці умови з українським лідером та європейськими колегами, щоб зрозуміти, «яке питання наскільки можна просунути». Фідан додав, що Туреччина паралельно продовжувала свої переговори з американською, українською та російською сторонами.

«Прорив» після ескалації

Хакан Фідан відзначив, що попри дипломатичні контакти, наразі обидві сторони інтенсифікують конфлікт. Міністр пояснив, що це звичайна військова стратегія.

«Це відома позиція у стратегіях війни. Якщо одна сторона демонструє поступливість, інша сторона буде наступати сильніше. Щоб не створювати такий імідж, обидві сторони… якомога більше нарощують свої воєнні зусилля,» — пояснив він.

Однак, за його словами, у розмовах з американськими посадовцями вже вимальовується чітка картина завершення війни.

«Тепер очевидно, що після того, як ця ситуація триватиме ще певний час, кілька місяців, можна буде досягти відкриття [у переговорах — ред.],» — заявив глава МЗС Туреччини.

Питання Донбасу та ціна війни

Фідан вказав, що ключовим питанням, навколо якого точаться суперечки, є частина Донецької області, яку досі не вдалося захопити Росії (близько 25–30% території області).

Аргументи сторін:

Росія вимагає віддати цю територію, погрожуючи продовжити війну, «чого б це не коштувало», і наступати на інші регіони.

Україна вважає цю територію критично важливою для своєї територіальної цілісності і заявляє, що не може її віддати без бою, оскільки це відкриє військові шляхи до втрати інших областей.

Міністр назвав війну «безглуздою» і надзвичайно дорогою.

«Ця війна несе не лише людські втрати, але й дуже високу ціну ресурсів. Вона має дуже високу ціну для світової торгівлі, для світового енергетичного балансу,» — сказав Фідан.

Фідан додав, що формула для закінчення війни «вже вималювалася» і «ми дуже близько», висловивши надію, що війна скоро закінчиться.

Європа перед ядерною та фінансовою загрозою

Хакан Фідан також прокоментував нові виклики для Європи, яка вперше зіткнулася з такою «серйозною конвенційною загрозою» з боку ядерної держави. Міністр зазначив, що через це європейські держави змушені змінювати свої бюджети та збільшувати військові витрати, що створює політичні проблеми для урядів.

Крім того, Фідан розповів про дебати щодо використання заморожених російських активів на користь України. Він підтвердив, що європейські країни не хочуть самі витрачати кошти, але й не бажають порушувати «священні принципи вільної торгівлі та фінансової відкритості» шляхом прямої конфіскації.

Як компромісний варіант зараз обговорюється пропозиція: створити правову основу, яка дозволить використовувати ці кошти для покриття військових репарацій, які Україна вимагатиме від Росії за руйнування.

Нагадаємо, експосол США в Україні сказав, що може змусити Путіна змінити плани щодо війни. Стівен Пайфер вважає, що є розумний план, який дозволив би зробити значну частину коштів РФ доступною для України, щоб озброїти її та посилити тиск на Росію.