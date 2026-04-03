Чи буде тиша на Великдень, ситуація на фронті та переговори про мир: головне з інтерв'ю Зеленського журналістам

Сьогодні, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію, де відповів на актуальні запитання журналістів.

ТСН.ua зібрав головне з виступу глави держави.

Про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української та британської розвідки, повідомив, що зараз найкраща для України ситуація на фронті за останні 10 місяців.

«До речі, у середу була доповідь моєї розвідки і аналіз британської розвідки. Я отримав бачення МІ-6 щодо ситуації у нас на фронті, а саме — зараз найкраща для України ситуація за останні 10 місяців», — зазначив він.

Великоднє перемир’я

Україна не відкликає пропозицію про великоднє перемир’я, попри розмиту відповідь Москви. Реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою, каже президент.

«Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь», — сказав Зеленський.

Україна має бути готовою до можливої зупинки постачань зброї США

Зеленський підкреслив необхідність готуватися до можливого припинення постачань американської зброї, водночас запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.

«Поки що такого сигналу у нас немає — що може бути припинення постачання зброї через PURL (механізм, в рамках якого союзники купують американську зброю для України. — ред.)».

Про територіальні компроміси

Зеленський різко розкритикував ідеї щодо територіальних компромісів із Росією. Глава держави наголосив, що президент Росії Володимир Путін має відступити і компенсувати завдані Україні збитки.

«Коли американська команда почала говорити про компроміс, між нами кажучи, я вважаю, що світ має змусити Путіна відступити, і це вже є великим компромісом. Він має відійти і відшкодувати все, що втратили люди, заплатити за це і зберегти свою незалежність. Усі вже забули, що це був найбільший компроміс з нашого боку, з огляду на те, що ми зазнали таких втрат — тисячі людей, тисячі будинків», — висловився він.

Україна готується до нових ударів РФ

Україна працює над посиленням захисту залізниці, а також водної інфраструктури — мостів, дамб, гідроелектростанцій, насосних станцій тощо, куди, за даними розвідки битиме Росія.

«Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, „руські“ битимуть по логістиці — по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це Збройні сили України разом із місцевими владами повинні пропрацювати і вже пропрацьовують. Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі — мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо. До цього треба готуватися так само, як ми зараз готуємося до захисту енергетики», — сказав президент.

Про законопроєкти для фінансування України

Зеленський заявив, що має список із десяти законопроєктів, які є важливими для отримання фінансування. Їх необхідно ухвалити.

«У середу була зустріч з головою фракції та прем’єр-міністром — ми обговорили ці законопроєкти. Це законопроєкти, які можуть нам принести 360 мільйонів, 380 мільйонів, 400 мільйонів, 440 мільйонів — кожен. Це все пораховано — чіткі суми є», — сказав Зеленський.

На його думку, депутати всіх партій повинні розуміти вагомість цих законопроєктів для українського бюджету. За деякі із цих документів необхідно проголосувати у найближчий місяць.

Переговори про мир

Зеленський під час спілкування з медіа розповів про перебіг переговорів із представниками США.

За його словами, американська сторона усвідомлює, що вирішення складних питань, зокрема територіальних, можливе лише за участі трьох лідерів. Зеленський підкреслив, що запросив американську делегацію до Києва, і вона зробить усе можливе, щоб відвідати столицю України.

Гарантії безпеки для України

Зеленський наголосив на важливості чіткого розуміння гарантій безпеки для України. Він уточнив, що найближчими днями Київ має внести до розробленого документу відповіді на ключові питання, пов’язані з безпекою.

«Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії. І ще — ми зберігаємо 800-тисячну армію, але за рахунок кого та чого буде фінансуватися армія, крім українського бюджету?» — додав президент.

Зеленський дав оцінку Буданову

Зеленський позитивно оцінив роботу Кирила Буданова на нових напрямах, які йому було доручено. Йдеться як про взаємодію з парламентом, так і про участь у переговорному процесі.

За словами глави держави, Буданов активно комунікує з керівництвом парламентської фракції «Слуга народу» та окремими народними депутатами. Основний фокус — вирішення актуальних викликів у Верховній Раді, що є критично важливим у нинішніх умовах.