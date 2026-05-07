Чи буде Угорщина підтримувати Україну: чого хочуть виборці Мадяра - опитування

Новий уряд Угорщини отримає мандат на покращення відносин з Україною, але більшість угорців, зокрема й виборців нової правлячої партії «Тиса» Петера Мадяра, виступають проти фінансової та військової підтримки Києва.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Угорці очікують, що Будапешт покращить свої відносини з Києвом. Такі очікування мають 64% усіх угорців та 74% виборців Мадяра.

Але Мадяр не отримає схвалення більш амбітних способів підтримки України. Зокрема, більшість угорців виступила б проти розблокування його урядом переговорів про членство України в ЄС, і навіть виборці «Тиси» розділилися в цьому питанні.

Більшість — як на національному рівні, так і серед виборців «Тиси» — виступили б проти фінансової підтримки України новим урядом, і ще більша кількість виступила б проти військової підтримки.

Існує два напрямки політики, пов’язані з Україною, де Мадяр може розриватися між національною та партійною лояльністю.

Щодо того, чи повинен його уряд дозволити транзит військової допомоги Україні через Угорщину, країна в цілому виступає проти, але його виборці здебільшого підтримують таку можливість.

Так само понад половина угорців відкидають можливість України зрештою стати членом ЄС, тоді як його власні виборці здебільшого підтримують.

Це може означати два політичні виклики для Мадьяра.

По-перше, його електорат може недооцінювати важливість початку переговорів про вступ України для європейських партнерів Угорщини, або ж вони просто не пов’язують це з нормалізацією відносин Угорщини з Брюсселем.

У будь-якому разі, Мадяру доведеться захищати цю ідею серед переважно скептично налаштованої громадськості.

