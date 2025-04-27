ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

Чи буде укладена угода про корисні копалини: у Білому домі зробили заяву

Майк Волц повідомив про наполегливу підготовку до підписання угоди з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Майк Волц

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти угоду про корисні копалини з Україною.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц в ефірі Fox News.

«Угода з Україною буде укладена. Перемовники наполегливо працювали протягом вихідних. Це найперше, про що думають як Скотт Бессент [міністр фінансів США — ред.], так і президент. Це буде зроблено. Президент рішуче налаштований зробити це», — наголосив Волц.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, в України та США досі є питання, які потрібно вирішити перед підписанням угоди про корисні копалини.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie