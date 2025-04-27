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Чи буде укладена угода про корисні копалини: у Білому домі зробили заяву
Майк Волц повідомив про наполегливу підготовку до підписання угоди з Україною.
Президент США Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти угоду про корисні копалини з Україною.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц в ефірі Fox News.
«Угода з Україною буде укладена. Перемовники наполегливо працювали протягом вихідних. Це найперше, про що думають як Скотт Бессент [міністр фінансів США — ред.], так і президент. Це буде зроблено. Президент рішуче налаштований зробити це», — наголосив Волц.
Нагадаємо, за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, в України та США досі є питання, які потрібно вирішити перед підписанням угоди про корисні копалини.