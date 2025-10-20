Володимир Зеленський / © Associated Press

На тлі російських атак по енергооб’єктах Україна почала обговорювати з партнерами імпорт газу. Однак для цього необхідно достатньо коштів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«У прем’єр-міністра Юлії Свириденко позитивні домовленості зі Словаччиною. Домовленості у прем’єр-міністра Свириденко та міністра енергетики Світлани Гринчук з енергетичними компаніями в Америці також позитивні. Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ», — сказав він.

Президент також уточнив, що американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок.

«Один із прикладів — це двосторонній газовий проєкт з американцями — як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили і в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт», — додав Зеленський.

Другий проєкт — це атомна енергетика, а третій — це нафта.

«Є 15 блоків. З шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями», — продовжив він.

Раніше повідомлялося, що Росія кардинально змінила тактику атак на енергосистему України, перейшовши до стратегії «випаленої землі». Мета — не просто вивести з ладу, а повністю знищити ключові об’єкти. Експерти прогнозують дефіцит світла і попереджають українців про необхідність готуватися до тривалих зимових відключень. За найвірогіднішим сценарієм буде режим «4 на 2», тобто чотири години без світла чергуватимуться з двома годинами зі світлом.