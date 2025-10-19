Чи буде Україна за столом переговорів Трампа та Путіна?: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність взяти участь у попередньо запланованій зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Будапешті. За його словами, це питання він обговорював з американським колегою під час зустрічі у Білому домі в п’ятницю.

Про це він розповів в інтервʼю NBC News.

"Ми говорили про це. Вони обговорять це з Путіним. Він хотів почути мою думку", – сказав Зеленський в інтерв’ю NBC News, відповідаючи на запитання про свою можливу участь у перемовинах.

Реклама

Президент України підкреслив, що для досягнення справедливого та тривалого миру потрібна участь обох сторін конфлікту. "Так, він окупант, але Україна страждає та бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас, про нас?" – додав Зеленський.

Водночас він зазначив, що не впевнений у готовності Путіна завершити війну та допускає, що російський лідер може прагнути повернутися з агресією. На уточнювальне запитання щодо власної участі у зустрічі Зеленський заявив: "Я готовий. Я сказав президенту Трампу: Я готовий".

Раніше Трамп назвав проведену 16 жовтня розмову з Путіним "значним прогресом" та оголосив про заплановані зустрічі: особисту у Будапешті та на рівні радників перед цим. Після цього питання обговорювалося з Зеленським.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що український президент готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якій країні світу, окрім РФ та Білорусі.

Реклама

Нагадаємо, керівник центру політичних студій “Доктрина” Ярослав Божко розповів, чого насправді хоче Путін від нової зустрічі з Трампом. Експерт наголошує, що для Білого дому переговори у Будапешті важливіші, ніж для Кремля.