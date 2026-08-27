Чи буде Варшава конкурувати з Україною за виробництво ракет для Patriot: відповідь Міноборони Польщі

Чекають на рішення Вашингтона: Варшава готова запускати виробництво ракет Patriot у кооперації з Києвом / © portal.lviv.ua

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Польща готова розпочати виробництво ракет PAC-3 для Patriot у партнерстві з Україною.

Про це сьогодні, 27 серпня, за підсумками засідання Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє FREEДOM.

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Залевський нагадав, що Польща є однією з країн, які заявили про свою спроможність і бажання виробляти PAC-3.

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За його словами, Варшава перебуває у тісних відносинах із виробником Patriot — компанією Lockheed Martin, і з американською адміністрацією, зокрема з Пентагоном, щодо цього питання.

«І ми чекаємо, з одного боку, рішення щодо промислового питання, а з іншого боку, ми чекаємо політичного рішення», — зазначив заступник міністра оборони Польщі.

Він наголосив, що виробництво ракет у Європі може посилити можливості європейської оборони та водночас допомогти розв’язати проблему нестачі виробничих потужностей у США. Водночас, Залевський запевнив, що його країна не прагне конкурувати ні з Німеччиною, ні з Україною.

«І ми не хочемо конкурувати ні з українцями, ні з німцями, ні з кимось іще. Тому, якби вдалося створити свого роду співпрацю між компаніями, країнами, це було б добре. Важливо те, що у нас є власні можливості, власні компетенції, ми хотіли б брати участь у цьому виробництві та хотіли б його використовувати. І якщо виявиться, що це буде з українцями або з німцями, або з українцями та німцями, це теж добре», — підсумував Павел Залевський.

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Нагадаємо, що вперше за тривалий час ППО збила балістичні ракети під час атаки росіян на Україну.

Раніше колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог пояснив, чому Україна досі не отримала ліцензію на ракети до Patriot.

Нагадаємо, 10 серпня видання Telegraph написало, що Трамп переглянув своє рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot через побоювання з приводу витоку технологій до Росії.

31 липня Трамп також наголосив, що не впевнений у переданні Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.

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