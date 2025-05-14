Чи буде Зеленський на переговорах в Стамбулі без Путіна: в ОП відповіли

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Україна налаштована на переговори з Росією. Зокрема, на особисту зустріч президента Володимира Зеленського і кремлівського “фюрера” Володимира Путіна. Український лідер готовий їхати до Туреччини, але рішення Москви невідоме.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde .

"Президент Зеленський відвідає Туреччину у четвер. Він сильний лідер, який завжди дотримується свого слова. Він буде готовий незалежно від формату переговорів. Ми не знаємо, чи буде там Володимир Путін. Росіяни нам не відповіли”, - наголосив керівник ОП.

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З його слів, Зеленський відвідає Стамбул незалежно від того, чи з’явиться там Путін. Натомість неявка господаря Кремля стане міжнародним сигналом, що саме Москва уникає діалогу і не зацікавлена в припиненні війни.

"Якщо Володимир Путін не поїде до Туреччини, це буде дуже чітким сигналом для всього світу, що він не хоче зупиняти війну, яку він розпочав, що він не хоче миру чи серйозних переговорів", - каже Єрмак.

Також політик заявив про те, що Київ готовий до будь-якого формату діалогу, але переговори мають розпочатися з повного та безумовного припинення вогню. Адже, каже Єрмак, неможливо вести переговори, коли російські війська щодня атакують Україну ракетами й дронами.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак висловився про те, що буде, якщо Путін не приїде до Туреччини. Зокрема, це стане останнім сигналом про небажання Кремля закінчувати війну. З його слів, у разі відмови Москви від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу.

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Сам Зеленський відверто сказав, про що хоче поговорити з Путіним під час особистої зустрічі. Серед тем розмови, каже президент, буде повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

Чекають на зустріч Зеленського і Путіна інші світові лідери. Зокрема, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що спробує переконали диктатора РФ на зустріч з українським лідером. Відомо, що бразильський президент перебуває в Китаї, а на зворотному шляху додому планує зупинитися в Москві.

Дата публікації 08:32, 14.05.25 Кількість переглядів 20 Чому Путін до смерті боїться їхати на переговори в Туреччині - Мусієнко пояснив!