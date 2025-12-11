ТСН у соціальних мережах

Чи буде зменшено чисельність української армії за мирною угодою: Зеленський відповів

Український президент нагадав про бажання росіян у березні 2022 року обмежити чисельність ЗСУ 40-50 тисячами військових.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Чисельність Збройних сил України у межах можливої мирної угоди відповідає реальній кількості військових у нинішній українській армії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.

При цьому глава держави наголосив, що раніше фігурували зовсім інші цифри в різних документах, які передбачали завершення війни.

«Пам’ятаєте, у 2022 році [росіяни] хотіли обмеження [чисельності ЗСУ] в 40 чи 50 тисяч?» — нагадав він.

Зеленський зазначив, що цей пункт мирної угоди достатньо доопрацювали.

«На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, — 800 тисяч військових», — повідомив він.

Нагадаємо, у початковому мирному плані із 28 пунктів, який обговорювали представники України, США та європейських країн у Женеві, йшлося про обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч осіб.

