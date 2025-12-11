- Дата публікації
Чи буде зменшено чисельність української армії за мирною угодою: Зеленський відповів
Український президент нагадав про бажання росіян у березні 2022 року обмежити чисельність ЗСУ 40-50 тисячами військових.
Чисельність Збройних сил України у межах можливої мирної угоди відповідає реальній кількості військових у нинішній українській армії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.
При цьому глава держави наголосив, що раніше фігурували зовсім інші цифри в різних документах, які передбачали завершення війни.
«Пам’ятаєте, у 2022 році [росіяни] хотіли обмеження [чисельності ЗСУ] в 40 чи 50 тисяч?» — нагадав він.
Зеленський зазначив, що цей пункт мирної угоди достатньо доопрацювали.
«На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, — 800 тисяч військових», — повідомив він.
Нагадаємо, у початковому мирному плані із 28 пунктів, який обговорювали представники України, США та європейських країн у Женеві, йшлося про обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч осіб.