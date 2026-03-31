Чи буде зупинка вогню на Великдень?: аналітики оцінили, чи справді Кремль готовий до переговорів

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Україна продовжує демонструвати готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту, пропонуючи конкретні кроки для зменшення напруженості. Проте російська сторона систематично відкидає будь-які ініціативи, які не передбачають повної капітуляції Києва.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією запровадити тимчасовий режим тиші. Йдеться про період православного Великодня, який цього року святкуватимуть 12 квітня.

Реклама

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідності і незалежності нашої держави. Припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне… ми готові до припинення вогню на великодні свята», — заявив Володимир Зеленський.

Аналітики ISW підкреслюють, що такими кроками президент продовжує демонструвати готовність України до дипломатичного діалогу та зобов’язання щодо безумовного припинення вогню.

Реакція Москви: «Не сприймати серйозно»

Російська влада відреагувала на українську ініціативу в притаманній їй цинічній манері. Голова Комітету з закордонних справ Ради Федерації Росії Григорій Карасін дав зрозуміти, що Кремль не збирається розглядати цю пропозицію.

«Заяви Зеленського не слід сприймати серйозно», — зазначив Карасін, фактично заблокувавши можливість гуманітарної паузи на свята.

Реклама

В ISW нагадують, що раніше сам Володимир Путін оголошував односторонні припинення вогню на Великдень та День перемоги 2025 року. Проте тоді українські та російські джерела неодноразово звинувачували один одного у порушенні режиму на всій території країни.

За даними аналітиків, короткострокові припинення вогню використовуються Москвою як елемент «когнітивної війни». Мета Кремля — створити ілюзію доброчесності перед світовою спільнотою, водночас відкидаючи заклики України та США до тривалого або постійного миру.

Крім того, російське командування використовує такі паузи з суто військовою метою. За спостереженнями експертів, під час мораторіїв на удари Росія накопичує ракети. Це робиться для того, щоб максимізувати збитки в наступних пакетах ударів одразу після закінчення терміну дії перемир’я.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Україна заявила про готовність до оголошення перемир’я на період великодніх свят. Водночас військовий експерт Павло Нарожний застеріг, що Росія може використати режим тиші для маніпуляцій і підготовки нових атак.

Реклама

За його словами, країна-агресорка навряд чи дотримуватиметься домовленостей і може вдатися до провокацій.

«Ми перебуваємо в умовах великої війни. Проти нас є підступний ворог, у якого немає ніяких моральних принципів чи етики», — зазначив аналітик.

Експерт припускає, що росіяни можуть інсценувати удари, щоб звинуватити Україну у порушенні перемир’я. Також він наголосив на ризиках для цивільного населення, адже під час свят можливі скупчення людей, що підвищує небезпеку.

Крім того, за словами Нарожного, у період умовного затишшя ворог може накопичувати ресурси, зокрема дрони-камікадзе, для подальших атак. У зв’язку з цим українців закликають залишатися пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть у святкові дні.

Реклама

Також, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російська окупаційна армія готується до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, росіяни займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів.