Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не збирається відправляти американських миротворців до України.

Про це глава Білого дому в інтерв’ю Fox News.

На запитання про перспективу гарантій безпеки для України Трамп відповів, що європейські країни «збираються надати їх на ранній стадії».

Реклама

За його словами, Франція, Німеччина та Велика Британія розглядають можливість розгортання військ на місцях як частину гарантій безпеки для України.

Водночас, американський лідер припустив, що підтримка США безпеки України може виражатися у формі повітряних сил.

«Ми готові допомогти їм з різними речами, особливо, якщо можна буде поговорити про це по повітрю, бо ні в кого немає таких речей, як у нас», — сказав він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що «Україна отримає багато землі».