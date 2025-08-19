ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Чи будуть іноземні миротворці в Україні: Трамп — про роль США

Трамп заявив, що американських військ на території України не буде, але не виключає, що США допоможуть європейським миротворцям з повітря.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не збирається відправляти американських миротворців до України.

Про це глава Білого дому в інтерв’ю Fox News.

На запитання про перспективу гарантій безпеки для України Трамп відповів, що європейські країни «збираються надати їх на ранній стадії».

За його словами, Франція, Німеччина та Велика Британія розглядають можливість розгортання військ на місцях як частину гарантій безпеки для України.

Водночас, американський лідер припустив, що підтримка США безпеки України може виражатися у формі повітряних сил.

«Ми готові допомогти їм з різними речами, особливо, якщо можна буде поговорити про це по повітрю, бо ні в кого немає таких речей, як у нас», — сказав він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що «Україна отримає багато землі».

