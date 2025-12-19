Чи будуть США нав’язувати Україні мирну угоду: Рубіо пояснив

Марко Рубіо / © Associated Press

Під час переговорів щодо мирної угоди між Україною та Росією йдеться не про її нав’язування, а про визначення того, що обидві сторони очікують отримати і що можуть дати взамін.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, який очолює американську переговорну групу, передає Clash Report.

«Для досягнення врегулювання шляхом переговорів потрібні дві речі: обидві сторони мають щось отримати, і обидві сторони мають щось дати. Ми намагаємося з’ясувати, що може дати Росія і що вона очікує отримати, що може дати Україна і чого може очікувати Україна. Зрештою, рішення буде за Україною та за Росією, а не за Сполученими Штатами», — пояснив він.

За словами Рубіо, щоб з’ясувати, чи можливо досягти перетину цих двох аспектів, відбувається так багато зустрічей і витрачається багато часу.

«Я думаю, що ми досягли прогресу, але нам ще є куди рухатися, і, очевидно, найскладніші питання завжди є останніми», — наголосив очільник Держдепу.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метт Вітакер заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа робитиме все необхідне для мирного врегулювання, але наступного року Україна повинна бути готова до війни.