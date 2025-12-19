- Дата публікації
Чи будуть США нав’язувати Україні мирну угоду: Рубіо пояснив
Очільник Держдепу США наголосив, що рішення про мирну угоду будуть ухвалювати Україна та Росія, а не Сполучені Штати.
Під час переговорів щодо мирної угоди між Україною та Росією йдеться не про її нав’язування, а про визначення того, що обидві сторони очікують отримати і що можуть дати взамін.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, який очолює американську переговорну групу, передає Clash Report.
«Для досягнення врегулювання шляхом переговорів потрібні дві речі: обидві сторони мають щось отримати, і обидві сторони мають щось дати. Ми намагаємося з’ясувати, що може дати Росія і що вона очікує отримати, що може дати Україна і чого може очікувати Україна. Зрештою, рішення буде за Україною та за Росією, а не за Сполученими Штатами», — пояснив він.
За словами Рубіо, щоб з’ясувати, чи можливо досягти перетину цих двох аспектів, відбувається так багато зустрічей і витрачається багато часу.
«Я думаю, що ми досягли прогресу, але нам ще є куди рухатися, і, очевидно, найскладніші питання завжди є останніми», — наголосив очільник Держдепу.
Нагадаємо, посол США в НАТО Метт Вітакер заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа робитиме все необхідне для мирного врегулювання, але наступного року Україна повинна бути готова до війни.