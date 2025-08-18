ТСН у соціальних мережах

Політика
1987
1 хв

Чи будуть США відправляти свої війська до України: Трамп відповів

Трамп заявив, що Європа візьме на себе ініціативу у забезпеченні миру, але США будуть залучені.

Дмитро Гулійчук
Трамп і Зеленський у Білому домі сьогодні, 18 серпня

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів, чи планують США відправити своїх миротворців до України після завершення війни.

Про це він сказав на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським після його прибуття до Білого дому.

«Ми говорили про гарантії безпеки, і Європа буде першою лінією оборони України, і ми будемо в цьому брати участь. Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні», — обтічно сказав американський президент.

«Буде багато, буде багато допомоги, коли справа доходить до безпеки. Буде багато допомоги. Це буде добре», — продовжив він.

Пізніше на прес-конференції Трамп заявив, що США забезпечать «дуже хороший захист» для України.

Пояснюючи, чому не було прийнято жодних рішень щодо членства України в НАТО, він додає: «Ми надамо їм дуже хороший захист, дуже добру безпеку. Це частина справи».

