Чи будуть США відправляти свої війська до України: Трамп відповів
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів, чи планують США відправити своїх миротворців до України після завершення війни.
Про це він сказав на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським після його прибуття до Білого дому.
Трамп заявив, що Європа візьме на себе ініціативу у забезпеченні миру, але США будуть залучені.
«Ми говорили про гарантії безпеки, і Європа буде першою лінією оборони України, і ми будемо в цьому брати участь. Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні», — обтічно сказав американський президент.
«Буде багато, буде багато допомоги, коли справа доходить до безпеки. Буде багато допомоги. Це буде добре», — продовжив він.
Пізніше на прес-конференції Трамп заявив, що США забезпечать «дуже хороший захист» для України.
Пояснюючи, чому не було прийнято жодних рішень щодо членства України в НАТО, він додає: «Ми надамо їм дуже хороший захист, дуже добру безпеку. Це частина справи».
Раніше Володимир Зеленський розповів, чи проведуть вибори в Україні після завершення війни.