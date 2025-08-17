Чи будуть США вимагати від України відмовитися від окупованих територій: Рубіо відповів

Марко Рубіо / © Associated Press

Сполучені Штати не підтримують ідею передачі всієї окупованої території під контроль Росії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі на NBC.

Ведуча зауважила, що близько 20% України окуповано Росією і Путін, очевидно, вимагатиме у мирній угоді закріпити ці землі за РФ.

Карта, яку наводить NBC під час розмови з Рубіо

«Що ж, я можу підтвердити, що він (Путін — Ред.) неодноразово говорив про це у своїх виступах», — сказав глава Держдепу.

Він запевнив, що якщо українці не хочуть віддавати цю територію, ніхто їх не заставить.

«Українці не бажають цього віддавати, і ніхто не штовхає Україну до цього… Якщо мирна угода і буде, то вона виглядатиме не так», — каже держсекретар.

«Я не думаю, що це буде частиною мирної угоди. Але він, звісно, висуває вимоги. Він, звісно, запитує, чого не хочуть робити українці та інші, і ми їх не примушуватимемо. А українці питають, чого не збираються робити росіяни. Я знаю, як це звучить. Ну, ви знаєте, я знаю, що всі хочуть подробиць, але ми намагаємося вести серйозні переговори та знайти компроміс між двома ворогуючими сторонами. Це дуже важка війна, в якій росіяни, як завжди, вважають, що у них є перевага, а українці неймовірно хоробро борються і займають оборонну позицію. Українці завдали росіянам величезних втрат», — зазначив Рубіо.

За його даними, лише за останній місяць цієї війни загинуло 20 тис російських солдатів

«Ситуація складна, але ми продовжимо працювати над цим, тому що президент Трамп поставив собі за мету спробувати покласти край війні», — продовжив Марко Рубіо.

Раніше Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі домогтися припинення війни в Україні.