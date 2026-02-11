Чи будуть вибори і референдум у травні: у Раді та Міноборони відреагували на статтю FT

Вибори в Україні під чаас війни

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк та радник міністра оборони Сергій Стерненко прокоментували резонансну статтю видання Financial Times про те, що Україна почала планувати проведення президентських виборів разом із референдумом щодо мирної угоди з Росією після наполягання США на проведенні голосувань до 15 травня.

Про це Железняк і Стерненко написали у своїх телеграм-каналах.

Железняк про вибори і референдум

Народний депутат прокоментував публікацію Financial Times, заявивши, що скептично ставиться до озвучених у ній прогнозів.

«Я прочитав оригінал статті у the Financial Times. Одразу напишу свою думку — я абсолютно не вірю в прогноз по даті і, більш того, очевидно, що ту більшість джерел — це українці. В тому числі, хтось з влади, спеціально закинув пару меседжів», — йдеться у дописі Железняка.

За його словами, йшлося не про проведення виборів, а нібито про дедлайн 15 травня для досягнення домовленостей у перемовинах зі сторони США. І ця тема, як він стверджує, порушувалася лише один раз — напередодні на Погоджувальній раді.

Железняк також висловив припущення, що джерелом інформації для FT міг бути представник керівництва фракції «Слуга народу».

«Ми, звичайно, не будемо називати це джерело з керівництва найбільшої фракції, але… скажем так, іноді недоброзичливо його називають генератором випадкових фраз та цифр, особливо коли всі інші фракції поруч», — зазначив нардеп.

Водночас він наголосив, що навіть якщо говорити про можливий дедлайн з боку США щодо досягнення мирних домовленостей, наразі шанси на їхню реалізацію залишаються невисокими.

«Ну і нагадаю, що midterm elections (проміжні вибори до Конгресу — ред.) в Штатах аж 03 листопада. І мої співрозмовники наявність прям жорсткого дедлайну на весну — літо з боку США не підтверджували жодного разу», — вказав Железняк.

Він також зауважив, що для республіканців, як і для будь-яких політиків, природно прагнути підійти до виборів із максимальною кількістю досягнень, зокрема й у питанні мирного врегулювання. Водночас із наближенням виборів їхня увага дедалі більше зміщуватиметься на внутрішню політику. На думку народного обранця, тема України навряд чи стане ключовою частиною виборчої кампанії як для демократів, так і для республіканців, що, можливо, навіть не є негативним фактором для Києва.

«Коротше, набір домислів написали FT. Але перевіримо через 2 тижні», — резюмував дописі Железняк.

Стерненко про вибори і референдум

Окремо ситуацію прокоментував і Стерненко, спростувавши інформацію про можливе оголошення виборів та референдуму 24 лютого.

«Західні медіа пишуть, що 24 лютого президент України Зеленський начебто оголосить про проведення виборів та референдуму. Це не відповідає дійсності. Проведення виборчого процесу неможливе без стійкого та тривалого припинення бойових дій. А наш ворог на це не піде та не демонструє жодної ознаки готовності до припинення вогню. А от що реалістично — війна, на жаль, триватиме. Бо росіяни хочуть війни», — написав радник міністра оборони.

Стаття Financial Times про вибори і референдум

Видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що Україна готується до президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією до 15 травня через вимогу адміністрації президента США Дональда Трампа, яка погрожує припиненням гарантій безпеки. За даними журналістів, Білий дім тисне на Київ для завершення війни до літа. Зеленський, який раніше заперечував можливість голосування під час воєнного стану, ймовірно, оголосить про підготовку до виборів 24 лютого.