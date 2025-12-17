Чи будуть вибори під час війни: історик оцінив шанси і позицію українців

Вибори в Україні / © Associated Press

Реклама

Шанси на проведення виборів в Україні під час війни мінімальні. Це залишається під питанням через технічні труднощі та позицію громадян.

Таку думку історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак висловив у інтерв’ю «24 Каналу».

Грицак оцінив шанси на проведення виборів в Україні під час війни.

Реклама

«Шанси є, але вони мінімальні. Окрім технічних причин — як організувати вибори на фронті та для тих виборців, які зараз поза Україною — є ще інша обставина: абсолютна більшість українців не дає згоду на вибори під час війни», — сказав історик.

Він додав, що значна частина громадян навіть гадає, що вибори треба проводити не одразу після війни, а відкласти їх на безпечніший термін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні настав час для президентських виборів, оскільки їх «давно не було». Він звинуватив Київ у використанні війни як приводу для відтермінування голосування.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори можливі лише за умови припинення вогню на 60 — 90 днів та створення безпекової інфраструктури. Президент підкреслив готовність до голосування за умови зміни законодавства та забезпечення легітимного результату, наголосивши, що головним пріоритетом є безпека громадян і стабільність держави під час війни.

Реклама

За даними «РБК-Україна», Зеленський доручив розробити законопроєкт про вибори під час війни як відповідь на критику Трампа. Ініціатива має продемонструвати готовність Києва до голосування, але водночас вимагає від партнерів тиску на РФ для припинення обстрілів.