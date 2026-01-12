Чи очікують Україну в НАТО: Рютте дав відповідь

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що всередині Альянсу наразі немає консенсусу стосовно прийняття України до лав організації.

Про це повідомляє Clash Report.

За його словами, низка країн-членів відверто виступає проти або висловлює сумніви щодо доцільності повноправного членства Києва на цьому етапі.

Реклама

«Ми знаємо, що кілька союзників, зокрема Угорщина, США та деякі інші країни, виступають проти або сумніваються щодо повноправного членства України в НАТО», — заявив Марк Рютте.

Генсек наголосив на тому, що наявність внутрішніх розбіжностей у блоці не є таємницею для міжнародної спільноти.

«Це є очевидним, це факт», — констатував він, коментуючи поточну позицію держав-членів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк висловився про те, мовляв, Україна ніколи не приєднається до НАТО, а також матиме проблеми з євроінтеграцією.

Реклама

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, до партії якої входить Робер Каліняк, також неодноразово зухвало висловлювався про вступ України до ЄС.