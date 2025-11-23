Чи "чує" Трамп Україну: Зеленський про Женеву та сигнали від США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві команда Трампа «чує» українську позицію.

По це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 23 листопада.

Президент прозвітував, що українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з європейськими партнерами.

«Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови, багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас», — запевнив він.

Зеленський вважає, що зараз, як ніколи, важлива єдність українців у захисті своїх національних інтересів.

«Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація йде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило», — сказав він.

Зеленський обурився, що зараз «російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб’єктів з України».

«Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців — чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету. Люди мають вигравати від усіх політичних рішень, і саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком, над усіма документами і з усіма партнерами», — підсумував він.

Нагадаємо, що у Женеві завершилися переговори між США та Україною.

Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.