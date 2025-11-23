- Дата публікації
-
Категорія
Політика
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
2 хв
Чи "чує" Трамп Україну: Зеленський про Женеву та сигнали від США
Зеленський запевнив, що позицію України «чують» представники Трампа, але попередив, що російська позиція «стала заходити» через українців.
Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві команда Трампа «чує» українську позицію.
По це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 23 листопада.
Президент прозвітував, що українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з європейськими партнерами.
«Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови, багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас», — запевнив він.
Зеленський вважає, що зараз, як ніколи, важлива єдність українців у захисті своїх національних інтересів.
«Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація йде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило», — сказав він.
Зеленський обурився, що зараз «російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб’єктів з України».
«Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців — чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету. Люди мають вигравати від усіх політичних рішень, і саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком, над усіма документами і з усіма партнерами», — підсумував він.
Нагадаємо, що у Женеві завершилися переговори між США та Україною.
Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.