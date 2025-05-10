Чи діляться США розвідданими та чи надають допомогу: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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США продовжують обмінюватися розвідувальними даними з Україною та надавати допомогу Києву. Підтримка з боку американської сторони не зупинена, і триває.

Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив президент України Володимир Зеленський.

Український президент подякував своєму американському колезі Дональду Трампу, наголосивши на продовженні допомоги та обміні розвідувальною інформацією.

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«Я вдячний президенту Трампу за те, що він не зупинив і допомога американська сьогодні йде. За те, що він не зупинив обмін розвідданими, і це для нас важливо під час роботи із захисту неба. І те, що він не зупинив санкції, які діють на сьогодні. Я дуже розраховую на їх посилення», — заявив він.

Зокрема, під час розмови з журналістами Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення санкцій проти російського енергетичного сектору та банківської системи, у разі відмови Москви йти назустріч у питанні припинення вогню.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон попередили російського диктатора Путіна про наслідки, якщо він відмовиться від припинення вогню.