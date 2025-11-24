Чи дійсно Арахамії планували вручити підозру у держзраді: в СБУ відповіли

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія / © Getty Images

СБУ запевнила, що інформація окремих ЗМІ про нібито підготовку підозр голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександрові Клименку є неправдивою.

Про це передає «Українська правда» з посиланням на відповідь від Служби безпеки.

СБУ наголошує, що жодних «вказівок», «прохань» чи «натяків» з Офісу президента або будь-якої іншої структури до них не надходило.

«Щобільше, відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України. Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного з реальністю», — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак нібито поставив завдання правоохоронним органам, зокрема СБУ, готувати підозру керівникові САП Олександру Клименкові. Крім того, в день зустрічі президента Володимира Зеленського з фракцією «Слуги народу» в ОП нібито розмірковували, щоб вручити главі фракції Давиду Арахамії підозру у держзраді — за злив у справі Міндіча.

Також ми писали, що 20 листопада президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції «Слуга народу» та урядовцями. За підсумками зустрічі стало відомо, що голову Офісу президента Андрія Єрмака, попри чутки, все ж не звільнятимуть.