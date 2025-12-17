ТСН у соціальних мережах

Політика
107
1 хв

Чи дійсно Кулеба вивіз родину перед повномасштабною війною: ексміністр відповів

Кулеба спростував фейки про втечу рідних напередодні вторгнення і розкрив плани на майбутнє.

Дмитро Гулійчук
«Діти — у Києві, наречена — в Бучі»: Кулеба емоційно відповів на закиди про втечу сім’ї за кордон.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував чутки у Мережі, буцімто він вивіз свою родину закордон напередодні повномасштабного вторгення.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю блогерці і своїй нареченій Світлані Павелецькій.

«Я не вивіз родину. Я хочу чітко, щоб ви сказали, щоб ви це розуміли. Мої діти, мої батьки зустріли початок повномасштабного вторгнення в місті Київ. Я хочу припинити ці спекуляції і чергові зради», — запевнив колишній глава МЗС.

Своєю чергою наречена Кулеби Павелецька додала, що вона зустріла повномасштабну війну в Бучі.

«Так, а Свєта зустріла війну у Бучі. І разом з іншими людьми потім звідти виїхала в останній момент…», — додав Кулеба.

Також він запевнив, що і зараз перебуває в Україні і не втік за кордон. Крім того, Кулеба спростував, що готується до подальшої політичної діяльності.

«Ні, не готуюся. Я готуюся до подальшої діяльності — не політичної. Зі своєю дружиною, Світланою Павелецькою. Я зараз не займаюся політикою, я не афіліований з жодними політичними силами. І взагалі зараз не до політики», — підсумував ексміністр.

Раніше Дмитро Кулеба пояснив, чому досі не на фронті.

107
