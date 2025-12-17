- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи дійсно Кулеба вивіз родину перед повномасштабною війною: ексміністр відповів
Кулеба спростував фейки про втечу рідних напередодні вторгнення і розкрив плани на майбутнє.
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував чутки у Мережі, буцімто він вивіз свою родину закордон напередодні повномасштабного вторгення.
Про це Кулеба сказав в інтерв’ю блогерці і своїй нареченій Світлані Павелецькій.
«Я не вивіз родину. Я хочу чітко, щоб ви сказали, щоб ви це розуміли. Мої діти, мої батьки зустріли початок повномасштабного вторгнення в місті Київ. Я хочу припинити ці спекуляції і чергові зради», — запевнив колишній глава МЗС.
Своєю чергою наречена Кулеби Павелецька додала, що вона зустріла повномасштабну війну в Бучі.
«Так, а Свєта зустріла війну у Бучі. І разом з іншими людьми потім звідти виїхала в останній момент…», — додав Кулеба.
Також він запевнив, що і зараз перебуває в Україні і не втік за кордон. Крім того, Кулеба спростував, що готується до подальшої політичної діяльності.
«Ні, не готуюся. Я готуюся до подальшої діяльності — не політичної. Зі своєю дружиною, Світланою Павелецькою. Я зараз не займаюся політикою, я не афіліований з жодними політичними силами. І взагалі зараз не до політики», — підсумував ексміністр.
Раніше Дмитро Кулеба пояснив, чому досі не на фронті.