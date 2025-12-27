Повідомлення з’явилося як реакція на хвилю чуток у соцмережах та численні запити від журналістів. / © УНІАН

Реклама

Сьогодні, 27 грудня, у Мережі поширилась інформація про те, що слідчі НАБУ нібито проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова», — відповіли у пресслужбі НАБУ.

Юрій Корявченков, більш відомий під сценічним псевдонімом Юзік з «Кварталу 95».

Реклама

У 2019 році Юрій Корявченков вирішив змінити багаторічну кар’єру гумориста та актора «Кварталу 95» на політичну. На виборах президента він очолив штаб Володимира Зеленського у Кривому Розі. Згодом Корявченков став народним депутатом від партії «Слуга народу» по виборчому округу №33. Юрій Корявченков також є членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що НАБУ викрило організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони систематично отримували хабарі за голосування у парламенті.