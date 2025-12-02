Чи справді Путін готовий до миру в Україні: у НАТО відповіли

Володимир Путін / © Associated Press

НАТО не фіксує жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін серйозно налаштований на досягнення мирної угоди з Україною попри активні дипломатичні зусилля Заходу.

Про це, як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на високопосадовця НАТО, йдеться у внутрішніх оцінках Альянсу.

Високопосадовець НАТО, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, заявив, що саме Кремль блокує будь-які можливі зрушення в переговорному процесі.

«Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або всерйоз зацікавлений у тому, щоб іти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україні. Я дуже хочу помилятися», — зазначив представник військового блоку.

У НАТО підкреслили, що хоча вони самі не беруть участі в прямих перемовинах, там підтримують американські ініціативи, спрямовані на пошук рішення. Проте відсутність готовності до компромісів з боку російського керівництва залишається головною перешкодою.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін посилив риторику напередодні можливих нових дипломатичних контактів, роблячи гучні заяви про «наслідки» для Заходу та України.

Також раніше повідомлялося, що російський диктатор не демонструє майже жодних ознак компромісу під час зустрічі з представника США на переговорах щодо України. Щонайменше є три пункти мирного плану, за якими Кремль у жодному разі не піде на поступки.