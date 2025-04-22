Чи дійсно Путін готовий до замороження війни: у Кремлі відреагували на статтю FT

Переговори про закінчення війни: що кажуть у Кремлі / © Getty Images

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував публікацію The Financial Times про розмову Путіна та радника Трампа Віткоффа в Петербурзі.

Про це Пєсков сказав в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Зокрема, газета Financial Times писала, що диктатор нібито озвучив там пропозицію зупинити війну на нинішній лінії фронту.

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«Зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання, тому слухати треба лише першоджерела», — заявив Пєсков.

Спікер диктатора додав, що переговори між Росією та США вимагають багато часу, тому триває напружена робота.

«Йде напружена робота. Ми розмовляємо з американцями. Процес важкий і вимагає багато часу, не варто чекати на негайні результати, ця робота не може вестися публічно», — сказав він.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським».