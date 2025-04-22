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Чи дійсно Путін готовий до замороження війни: у Кремлі відреагували на статтю FT
Пєсков підтвердив, що Росія веде із США переговори, але спростовує інформацію про готовність Путіна до замороження війни.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував публікацію The Financial Times про розмову Путіна та радника Трампа Віткоффа в Петербурзі.
Про це Пєсков сказав в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.
Зокрема, газета Financial Times писала, що диктатор нібито озвучив там пропозицію зупинити війну на нинішній лінії фронту.
«Зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання, тому слухати треба лише першоджерела», — заявив Пєсков.
Спікер диктатора додав, що переговори між Росією та США вимагають багато часу, тому триває напружена робота.
«Йде напружена робота. Ми розмовляємо з американцями. Процес важкий і вимагає багато часу, не варто чекати на негайні результати, ця робота не може вестися публічно», — сказав він.
Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським».