Чи дійсно Тимур Міндіч втік з України: що кажуть у ДПСУ
Прикордонники кажуть, що не мають права розголошувати дану інформацію.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча 10 листопада.
Про це він сказав у коментарі NV.
Демченко також зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.
Раніше стало відомо, що бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч цієї ночі виїхав з України. Також повідомлялося, що до нього прийшли з обшуками представники НАБУ.
НАБУ та САП згодом заявили про викриття масштабної корупції у сфері енергетики, учасники якої вибудували схему впливу на «Енергоатом».
«Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів», — зазначили в НАБУ.
