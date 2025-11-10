Чи дійсно Тимур Міндіч втік з України: що кажуть у ДПСУ

Тимур Міндіч, колаж: Андрій Калістратенко (УП)

Доповнено додатковими матеріалами

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча 10 листопада.

Про це він сказав у коментарі NV.

Демченко також зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.

Раніше стало відомо, що бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч цієї ночі виїхав з України. Також повідомлялося, що до нього прийшли з обшуками представники НАБУ.

НАБУ та САП згодом заявили про викриття масштабної корупції у сфері енергетики, учасники якої вибудували схему впливу на «Енергоатом».

«Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів», — зазначили в НАБУ.

